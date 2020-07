Stati Uniti, sentiment consumatori peggiora con aspettative più pessimistiche (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – peggiora la fiducia dei consumatori americani a luglio. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un calo a 92,6 punti rispetto ai 98,3 punti del mese di giugno (rivisti da un preliminare 98,1). Il dato è inferiore alle aspettative degli analisti che erano per un indice a 94,5. Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è salito a 94,2 punti dagli 86,7,8 precedenti, mentre l’indice sulle attese è calato a 91,5 punti da 106,1 punti. Leggi su quifinanza

elenabonetti : Apprendo con rammarico che il Governo polacco avrebbe deciso di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul. Soprattutt… - Tg3web : A forza di gomiti, esattamente trent'anni fa a Washington, si trascinò sui gradini del Campidoglio. Era una bambina… - EURACTIVItalia : Negli anni dell'amministrazione Trump sono aumentate le tensioni tra Stati Uniti ed Europa. @FlavioBrugnoli, dirett… - 1971_mirka : RT @Leonardobecchet: La nostra fortuna è che i #negazionisti non sono al governo e possono al massimo organizzare un convegno in Senato con… - Tiziana68870127 : RT @Leonardobecchet: La nostra fortuna è che i #negazionisti non sono al governo e possono al massimo organizzare un convegno in Senato con… -