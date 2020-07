Serie A, 37ª giornata: le designazioni arbitrali per le gare del 29 luglio, Torino-Roma Piccinini, Lazio-Brescia… (Di martedì 28 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le otto gare valide per la 18ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma mercoledì 29 luglio.H. VERONA – SPAL Mercoledì 29/07 h. 19.30SOZZAMELI – MARCHIIV: ROSVAR: GIUAAVAR: PASSERILazio – BRESCIA Mercoledì 29/07 h. 19.30MASSIMIFIORITO – MASTRODONATOIV: GUIDAVAR: DI PAOLOAVAR: LONGOSAMPDORIA – MILAN Mercoledì 29/07 h. 19.30PASQUAMONDIN – DE MEOIV: MANGANIELLOVAR: MASSAAVAR: LO CICEROSASSUOLO – GENOA Mercoledì 29/07 h. 19.30MARESCATEGONI – COLAROSSIIV: ABISSOVAR: FABBRIAVAR: VALERIANIUDINESE – LECCE Mercoledì 29/07 h. 19.30ORSATOMANGANELLI – ... Leggi su mediagol

