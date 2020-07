Scuola, Fioramonti dà il colpo di grazia alla Azzolina: «È arrogante e crede di sapere tutto» (Di martedì 28 luglio 2020) Da genio a genio. L’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha rilasciato una lunga intervista a The Post Internazionale, ripreso dal sito Orizzonte Scuola. Ha dato il colpo di grazia all’attuale titolare del dicastero di Viale Trastevere, Lucia Azzolina. Che oggi è stata protagonista di un’informativa alla Camera che non ha fugato i dubbi e le perplessità del mondo della Scuola e delle famiglie. “Lucia Azzolina ha sbagliato l’impostazione perché è arrivata al ministero pensando di sapere tutto. Da sottosegretaria all’Istruzione, quando io ero ministro, già si era messa di traverso su molte cose, creando gravi problemi con i ... Leggi su secoloditalia

