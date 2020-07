Schick: “Futuro? Voglio restare al Lipsia, ma non decido io” (Di martedì 28 luglio 2020) Patrik Schick, in una lunga intervista rilasciata alla BILD ha dichiarato pubblicamente la voglia di restare al Lipsia invece di un ritorno alla Roma, in Italia. Queste le parole dell’attaccante al quotidiano tedesco: “Qui per la Champions? Ovvio, dopo tutto è la Champions League. Non ci sono stati mai dubbi per me. Quest’anno, con il fatto che si giocherà il turno a partita secca, è più facile andare avanti. C’è anche la possibilità di andare in finale. Vantaggio sull’Atletico? Difficile a dirsi. La pausa più lunga ci ha sicuramente fatto bene. La stagione è stata estremamente lunga. Penso che ci renda un po ‘più freschi dell’Atlético. Loro sono un club fantastico. Ci aspettiamo una partita ... Leggi su alfredopedulla

