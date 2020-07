Santa Marinella, investita mentre attraversa la via Aurelia: grave la 16enne romana (Di martedì 28 luglio 2020) Un grave incidente è avvenuto nella serata di ieri, poco dopo le 23, a Santa Marinella. Il sinistro ha visto coinvolti una ragazza di 16 anni ed un uomo del posto sulla cinquantina, alla guida della propria auto. Quest’ultimo avrebbe investito la giovane mentre stava attraversando la via Aurelia, nelle vicinanza della Terrazza della Passeggiata a Mare. Nel violento impatto la ragazza ha riportato un trauma cranico con una grave commozione celebrale. Trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e l’ambulanza del 118. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

