Pseudonormalità che fatica. Il consiglio degli psicologi? Ripartire dalla luce del sole (Di martedì 28 luglio 2020) ROMA – Affaticati come mai prima d’ora, non solo per gli ultimi giorni lavorativi prima delle vacanze. È questa la condizione di moltissimi italiani che con la ‘riapertura’ hanno dovuto fronteggiare un gran paradosso: un veloce ritorno ai ritmi precedenti al lockdown, alla cosidetta ‘normalita”, che intanto non sembra essere piu’ tanto normale. Se infatti “tutto appare tornato come prima, o quasi, in molti riportano difficolta’ a riprendere i ritmi precedenti alla chiusura imposta. Ci si puo’ sentire meno attivi, meno propositivi e anche piu’ pigri”. E allora “com’e’ possibile recuperare lo stato vitale precedente l’emergenza, conservando comunque lo stato di benessere derivato dall’aver rallentato un po’ i ritmi frenetici?”. Leggi su dire

