Pensa di essere ingrassata per gli hamburger: quando fa una radiografia scopre che da 37… (Di martedì 28 luglio 2020) La storia di Daisy Y. è davvero incredibile: per questo sta facendo il giro del mondo sul web. Ha 21 anni, Pensa di essere ingrassata ma scopre tutt’altra verità. Le gravidanze a sorpresa sono sempre motivo di incredulità, e questa storia non fa eccezione. Daisy Y. è una giovane ragazza di appena 21 anni: Pensa di essere ingrassata ma quando scopre di essere incinta la sua vita cambia radicalmente. La 21enne abita in una città scozzese, precisamente a Dundee, dove inizia a lavorare in un comune McDonald’s. Come spesso capita ai dipendenti del fast-food, anche Daisy inizia ad usufruire dei pasti gratis a ridosso del suo turno. Così, un hamburger dopo ... Leggi su velvetgossip

sestraa__ : @limexkiwi @occhibagnati io penso di essere noiosa anche sui social pensa - pasqualecapozzi : @bobocraxi Pensa sul serio che mandando via il compagno le sue dimissioni non sarebbero più state richieste? E quel… - DavideBergna : @Arineedyourlove @Bassi10Bassi @GioChirilly E´un cittadino non una carica pubblica. Tutti qui abbiamo opinioni simi… - sologiuma : @erretti42 Che furbata... Ma nessuno pensa di essere scoperto? - annatomasi1 : RT @GianfrancoSanni: Gente povera e ridicola.1 che per 1 apparizione in TV dove scimmiotta i passi di grandi showgirls pensa di essere lui… -