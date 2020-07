Paura in Fi-Pi-Li, camion perde la copertura, code e disagi (Di martedì 28 luglio 2020) I vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre dei distaccamenti di Empoli e Firenze ovest, poco dopo le 12 di oggi, martedì 28 luglio, sono stati chiamati a intervenire sulla strada di grande ... Leggi su lanazione

Tobia45186285 : RT @Kimystonem: @intuslegens Ho sempre avuto un dubbio sui camion di Bergamo. La foto, il contesto, hanno creato nella psiche delle persone… - BarbaGiampi : RT @Kimystonem: @intuslegens Ho sempre avuto un dubbio sui camion di Bergamo. La foto, il contesto, hanno creato nella psiche delle persone… - idlet : RT @davide_schroeer: Quindi i militari con mitra in mano tra i bagnanti a Ventimiglia erano solo una messinscena come la farsa dei camion m… - jobwithinternet : RT @Kimystonem: @intuslegens Ho sempre avuto un dubbio sui camion di Bergamo. La foto, il contesto, hanno creato nella psiche delle persone… - FrancL_Orlando : @intuslegens Sì. I camion di Bergamo li avevamo già visti in un film. Hanno replicato la scena. Per far paura agli… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura camion Paura lungo la Provinciale: camion si rovescia su un fianco, ferito il conducente Youtvrs Paura in Fi-Pi-Li, camion perde la copertura, code e disagi

Empoli, 28 luglio 2020 - I vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre dei distaccamenti di Empoli e Firenze ovest, poco dopo le 12 di oggi, martedì 28 luglio, sono stati chiamati a interveni ...

Monopattini elettrici, un mercato da 30 miliardi

La presenza dei monopattini elettrici si è diffusa in oltre 350 città nel mondo e nei prossimi anni si potrebbe arrivare a 750, ma solo con investimenti, pianificazione e infrastrutture adeguate Il me ...

Empoli, 28 luglio 2020 - I vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre dei distaccamenti di Empoli e Firenze ovest, poco dopo le 12 di oggi, martedì 28 luglio, sono stati chiamati a interveni ...La presenza dei monopattini elettrici si è diffusa in oltre 350 città nel mondo e nei prossimi anni si potrebbe arrivare a 750, ma solo con investimenti, pianificazione e infrastrutture adeguate Il me ...