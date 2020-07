PAGELLE Inter Napoli: D’Ambrosio perfetto, Milik è un fantasma VOTI (Di martedì 28 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Inter Napoli Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Inter e Napoli, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: D’Ambrosio, Lautaro Martinez FLOP: Milik VOTI Inter Handanovic 6.5; D’Ambrosio 7, de Vrij 6.5, Bastoni 6; Candreva 6 (59′ Godin 6), Brozovic 5.5, Barella 6, Biraghi 6 (79′ Young ng); Borja Valero 5.5 (88′ Eriksen ng); Lukaku 6.5 (89′ Moses ng), Sanchez 5.5 (59′ Lautaro 7). Napoli – Meret 6; Hysaj 6 (83′ Malcuit ng), Maksimovic 5.5, Koulibaly 6, Mario Rui 5 (59′ Ghoulam 6); Elmas 5.5, ... Leggi su calcionews24

