"O mi dai tua sorella con le buone o la prendo con le cattive": così sono stati portati via i fratellini di Cuneo (Di martedì 28 luglio 2020) Il caso dei bambini che il tribunale ha separato tra loro: la figlia di 14 anni è riuscita a telefonare alla madre e a raccontarle tutto Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : dai tua "O mi dai tua sorella con le buone o la prendo con le cattive": così sono stati portati via i fratellini di Cuneo La Repubblica Gonzalo Borondo. Spazio. Paesaggi. Esperienze

Gonzalo Borondo lavora nello spazio e con lo spazio, così spesso crea opere in spazi aperti, in spazi pubblici, come se l’artista volesse farli parlare sia attraverso le immagini, mute, sia attraverso ...

“Lina, ci mancherà il tuo sorriso”: il ricordo della bimba di 11 anni morta in piscina a Ercolano

C'è tanto dolore, a Ercolano, città della provincia di Napoli alle pendici del Vesuvio, per la morte della piccola Lina, la bambina di 11 anni che lo scorso 26 luglio, due giorni fa, è morta mentre si ...

