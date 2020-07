Nuove immagini per il chip A14 dell’iPhone 12: i miglioramenti certi apportati (Di martedì 28 luglio 2020) Abbiamo alcune informazioni praticamente certe, seppur non ufficiali, a proposito del processore A14 che potremo vedere a bordo dei vari iPhone 12 destinati ad esordire sul mercato durante la stagione autunnale. In queste ore ci siamo concentrati soprattutto sulla data di uscita di questi modelli, come avrete notato probabilmente nella giornata di ieri attraverso il nostro pezzo a tema, ma oggi 28 luglio occorre un approfondimento anche sulle prestazioni garantite dal processore scelto dalla mela morsicata. Cosa sappiamo sul processore A14 per iPhone 12 a fine luglio L'ultimo bollettino in merito è stato pubblicato nelle ultime ore da Mac Rumors, che a conti fatti si concentra su quanto rivelato dal leaker Mr. White. Quest'ultimo, infatti, di tanto in tanto condivide informazioni accurate sui piani futuri di Apple insieme alle immagini dei componenti e, in ... Leggi su optimagazine

