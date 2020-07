Napoli, Gattuso: “Ci è mancata l’anima. Mi aspetto di più da Milik” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Ci sta mancando l’anima. Abbiamo avuto cinque o sei occasioni, non siamo riusciti a segnare e mi aspettavo di più da Milik. Ma rispetto alle sfide di Coppa Italia contro l’Inter, oggi la nostra prestazione è stata migliore dal punto di vista qualitativo”. Queste le parole dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro contro l’Inter. Poi sulla sfida del Camp Nou contro il Barcellona in Champions League: “Sarà una partita diversa rispetto a quella di oggi. L’Inter è una squadra fisica mentre il Barcellona palleggia molto bene. Insigne-Mertens-Callejon al Camp Nou? Vediamo, mancano ancora tredici giorni. Farò le mie valutazioni”, ha concluso Gattuso ai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface

zazoomblog : Inter – Napoli: 2 – 0 Lautaro beffa Gattuso - #Inter #Napoli: #Lautaro #beffa - passione_inter : Inter-Napoli, Gattuso (Sky): 'A questa squadra manca l'anima. Contro i nerazzurri certi errori li paghi caro' -… - infoitsport : Mattino: Inter-Napoli, Gattuso non aspetta più Lozano. Ultima da titolare per Milik - mattinodinapoli : Inter-Napoli, Gattuso chiede l'anima: «Dalla squadra mi aspetto di più» - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: #Gattuso su #Osimhen: “Quando sarà presentato dal #Napoli, ne parleremo. Parliamo di chi c'è adesso in rosa. Le voci d… -