Meteo, inizia la prima ondata di caldo dell’estate: temperature roventi già oggi, raggiunti +40°C in Calabria, +36°C a Roma e Firenze [DATI] (Di martedì 28 luglio 2020) Meteo – È iniziata oggi la potente ondata di caldo di matrice africana sull’Italia, che si rafforzerà nei prossimi giorni. oggi si sono toccati i +40°C in Calabria, ma temperature di +36°-38°C sono state registrate in diverse regioni, come Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Umbria, Veneto. Ecco le massime più significative di oggi, martedì 28 luglio: +40°C a Sellia, Botricello; +39°C a Guspini; +38°C a Cosenza, Rende, Deruta, Torano Castello, Oppido Mamertina, Bovolone; +37°C a Taranto, Arezzo, Taurisano, Marsciano, Bisignano; +36°C a Roma, Firenze, Siena, Imola, Mantova, Guidonia Montecelio, ... Leggi su meteoweb.eu

