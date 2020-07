M49, l'ultimo libertario (Di martedì 28 luglio 2020) “Puoi impedirmi tutto, ma non di mangiare”. L’orso Yoghi guarda il Ranger Smith, ride, poi si mette a correre verso un cestino. È ghiotto Yoghi. Un orso simpatico. Un personaggio immaginario animato, almeno per i creatori William Hanna e Joseph Barbera, dalla “più banale forma di libertà: quella di Leggi su ilfoglio

filippoboatti : Forza M49! L'ultimo ribelle! - Kitkot3 : @natolibero68 ...ma si troverà qualche imbecille che ne decreterà l'abbattimento, dopo che qualche altro imbecille… -

Ultime Notizie dalla rete : M49 ultimo

Ormai lo hanno chiamato Papi, diminutivo di Papillon il famoso evaso dall'isola del Diavolo, Henri Charrière. Si tratta dell'orso denominato M49, esemplare di orso bruno del peso di circa 167 chilogra ...È fuggito per la seconda volta in un anno l’orso M49: è scappato dal recinto del Centro faunistico del Casteller, a sud di Trento, dopo aver divelto la rete di ferro della “gabbia” in cui era rinchius ...