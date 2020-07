La Russa Juventus: “Scudetto vinto con il solito aiutino” (Di martedì 28 luglio 2020) LA Russa Juventus – La squadra di Andrea Agnelli è oggetto di accuse per quanto riguarda favoritismi arbitrali dopo aver vinto, contro la Sampdoria, il nono scudetto consecutivo. Il senatore, Ignazio La Russa, di fede interista ha analizzato e commentato, tramite i microfoni dell’ADNKronos, con parole molto dure il successo che la formazione allenata da Maurizio Sarri ha avuto in questo campionato caratterizzato dal Coronavirus. Juventus: le accuse di La Russa Per far vincere una Juve così scassata ci vuole un concorso di colpa di Inter, Lazio e Napoli. Ha vinto la Juve, viva la Juve, ma era una storia già scritta: chi poteva impensierirla dopo il lockdown ha finito per reagire peggio della Juve, che non ha avuto concorrenti. E poi per ... Leggi su juvedipendenza

