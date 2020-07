"Io, scienziata, ho firmato per farmi iniettare il Covid" (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Cuomo Trentunenne, astigiana, si occupa di cetacei. E parteciperà al "challenge trial" per il vaccino Agnese c'è. È pronta. Magari non se ne farà nulla. Ma lei comunque c'è. Per dare un segnale. Ci spiegherà dopo che tipo di messaggio. E a chi. Ma intanto spieghiamo chi è questa trentunenne astigiana, una dei tanti italiani giramondo dell'intelletto. Una laurea a Pisa, un dottorato di ricerca terminato qualche mese fa a San Diego, California; un altro ottenuto ma rinviato causa Covid al Natural History Museum di Londra, che probabilmente inizierà nel prossimo autunno. Quando le chiediamo una foto per corredare l'articolo ci dice: «Guarda, sul mio sito ne troverai una con una balena?». Balena? Sì, balena. Perché lei si occupa di biologia dell'evoluzione. E di cetacei. Poi ... Leggi su ilgiornale

Agnese c'è. È pronta. Magari non se ne farà nulla. Ma lei comunque c'è. Per dare un segnale. Ci spiegherà dopo che tipo di messaggio. E a chi. Ma intanto spieghiamo chi è questa trentunenne astigiana, ...

