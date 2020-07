Gli investigatori: "Nella caserma scenario da orgia". Droga alla trans in cambio di soffiate (Di martedì 28 luglio 2020) Nelle carte dell’inchiesta “Odysseus” si fa riferimento anche a “festini” con transessuali e prostitute. Le ipotesi sono ancora tutte da verificare. A parlarne è stato un marocchino che, su invito di un maggiore dei carabinieri, si è presentato in procura per raccontare il “sistema” della caserma di via Caccialupo: “In un’occasione ho portato Montella in una casa all’incrocio tra Via Roma e Via Borghetto dove alcune cinesi si prostituiscono. L’ho accompagnato io ma ha pagato il carabiniere”. L’ex confidente parla anche di Nikita, trans “che abita in centro e che gestisce altri 5 trans”. Anche lei sarebbe stata ripagata con Droga per le soffiate date a Montella: “Nikita mi ha ... Leggi su huffingtonpost

doddy610 : RT @HuffPostItalia: Gli investigatori: 'Nella caserma scenario da orgia'. Droga alla trans in cambio di soffiate - HuffPostItalia : Gli investigatori: 'Nella caserma scenario da orgia'. Droga alla trans in cambio di soffiate - scalise_luigia : RT @GiovanniAgost20: Giuseppe Caruso, ex esponente di Fratelli d’Italia ed ex presidente del Consiglio comunale di Piacenza, secondo gli in… - CyberSecHub0 : RT @AndreaBiraghiIT: Gli investigatori forensi di #Twitter - esaminando il recente peggiori #hack - è giunto a una conclusione: le credenz… - Daviderel4 : RT @GiovanniAgost20: Giuseppe Caruso, ex esponente di Fratelli d’Italia ed ex presidente del Consiglio comunale di Piacenza, secondo gli in… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli investigatori Maigret e Padre Brown, gli investigatori dell'anima Stile.it Maria Nicolai e Giovanni Fabbrocino, chi sono i protagonisti dell’omicidio suicidio a Portici

I carabinieri stanno cercando di ricostruire i motivi dietro l’omicidio suicidio avvenuto ieri nel centro di Portici, in provincia di Napoli: Giovanni Fabbrocino, disoccupato di 65 anni, ha ucciso a c ...

Milano, 22enne rapinata e minacciata fuori dalla discoteca

Alba da incubo per una ragazza in zona Triennale: la giovane ha reagito e ha inseguito l’aggressore, difeso da complici ...

I carabinieri stanno cercando di ricostruire i motivi dietro l’omicidio suicidio avvenuto ieri nel centro di Portici, in provincia di Napoli: Giovanni Fabbrocino, disoccupato di 65 anni, ha ucciso a c ...Alba da incubo per una ragazza in zona Triennale: la giovane ha reagito e ha inseguito l’aggressore, difeso da complici ...