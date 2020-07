Giuseppe Conte ci sembrava inadatto, ma con l’emergenza ha mostrato il suo valore (Di martedì 28 luglio 2020) di Serena Verrecchia Eravamo messi talmente male in Italia che appena è arrivata una persona garbata nei palazzi del potere l’abbiamo spacciata per un tarocco, una truffa. Il fantoccio un po’ ebete di chissà quali misteriose e inintelligibili forze oscure. Gli abbiamo dato dell’incapace e maldestro perché non strillava e non si infervorava con le polemiche. Abbiamo provato a scrollargli addosso qualche provocazione spicciola, sperando che si scansasse e ci lasciasse guardare cosa c’era veramente dietro. L’abbiamo scrutato col naso arricciato, dall’alto in basso, la brutta copia di un professore troppo allegro e impacciato che in mezzo alla gente che conta non ci sapeva stare. L’abbiamo reputato inadatto, perché quando gli altri urlavano, lui parlava a voce bassa. Quando gli altri si scannavano per ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI ASSEDIA CONTE: 'COME RISPONDE A CHI HA BISOGNO DI SOLDI ORA?' - mattiafeltri : Giuseppe Conte e le riforme: massì rinviamo tutto a settembre - AndreaScanzi : Capolavoro. È quello che ha ottenuto Giuseppe Conte dopo una trattativa durissima, in cui l’Europa (e quindi l’Ital… - hogiadato : RT @ilfattoblog: Giuseppe Conte ci sembrava inadatto, ma con l’emergenza ha mostrato il suo valore - MaeyCat : RT @ItalianPolitics: POLITICA. Domani, merc. 29 alle ore 9 in Aula della Camera, comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte… -