Giocatore Real Madrid positivo, è in isolamento (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 28 LUG - C'è un calciatore positivo al covid nel Real Madrid. Mariano Díaz, attualmente in isolamento, dovrà restare in quarantena: l'attaccante dominicano non si è allenato e dovrà ... Leggi su corrieredellosport

realzebro : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Real Madrid: #Mariano positivo ?? L'attaccante dei #Blancos è risultato positivo al #Coronavirus. Il… - FedericoMancus : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Real Madrid: #Mariano positivo ?? L'attaccante dei #Blancos è risultato positivo al #Coronavirus. Il… - j_7ragon : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Real Madrid: #Mariano positivo ?? L'attaccante dei #Blancos è risultato positivo al #Coronavirus. Il… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Giocatore Real Madrid positivo, è in isolamento Mariano Diaz contagiato di ritorno da alcuni giorni di vacanza - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Real Madrid: #Mariano positivo ?? L'attaccante dei #Blancos è risultato positivo al… -

Ultime Notizie dalla rete : Giocatore Real Real Madrid, Mariano positivo al Coronavirus: salta la Champions contro il Manchester City Sport Fanpage Real Madrid, Mariano Diaz positivo al COVID-19

Dopo la vittoria del campionato Mariano Diaz ha usufruito di alcuni giorni liberi concessi dal Real Madrid. Successivamente ... non ha potuto far parte alla seduta di allenamento. Il giocatore classe ...

Real Madrid, Mariano positivo al Coronavirus: scatta l'isolamento

C'è un calciatore positivo al Coronavirus nel Real Madrid: Mariano Díaz, attualmente in isolamento, che dovrà restare in quarantena. Lo rende noto il club blanco sul proprio sito ufficiale. L'attaccan ...

Dopo la vittoria del campionato Mariano Diaz ha usufruito di alcuni giorni liberi concessi dal Real Madrid. Successivamente ... non ha potuto far parte alla seduta di allenamento. Il giocatore classe ...C'è un calciatore positivo al Coronavirus nel Real Madrid: Mariano Díaz, attualmente in isolamento, che dovrà restare in quarantena. Lo rende noto il club blanco sul proprio sito ufficiale. L'attaccan ...