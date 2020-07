Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio, matrimonio finito dopo 17 anni: l’indiscrezione (Di martedì 28 luglio 2020) matrimonio finito per Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio. I rumors dicono di sì, e così dopo 17 anni di nozze tra i due sarebbe arrivata l’ora della parola ‘fine’. L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, che spiega come dopo una lunga crisi sia stata la donna a mettere un punto alla loro storia che ha dato come frutto 4 figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona, i quattro “splendidi diamanti” come li chiama il cantautore. in riproduzione.... I motivi della separazione Non sono noti per ora i motivi della separazione ma alla base ... Leggi su tvzap.kataweb

radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Gianluca Grignani - La mia storia fra le dita -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - radiosiciliarse : Gianluca Grignani - Falco a metà (feat. Luca Carboni) - radiosiciliarse : Gianluca Grignani e L'Aura - Vuoi vedere che ti amo - crazy_radioweb : #NowPlaying Gianluca Grignani - Non dir il tuo nome #radio #webradio #ascolta #28Luglio @crazy_radioweb - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gianluca Grignani - Non Dirò Il Tuo Nome -