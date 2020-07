Francesco Monte, silenzio sulla disputa della fidanzata con Tommaso Zorzi: cosa è successo (Di martedì 28 luglio 2020) Si è consumata in queste ore un botta e risposta degno d’essere segnalato dagli appassionati di gossip: protagonisti Isabella de Candia fidanzata di Francesco Monte, Tommaso Zorzi e l’ex del tronista Giulia Salemi. Zorzi ha commentato in modo ironico la nuova canzone di Monte e il suo debutto nella musica, la risposta all’esperto di gossip è arrivata da Isabella de Candia che ha commentato la critica tirando in causa anche l’ex fidanzata di Monte Giulia Salemi. Una situazione garbugliata e anche complicata che Francesco non ha voluto commentare vista anche la sua lunga esperienza come protagonista della cronaca rosa ai tempi in cui era legato a Cecilia ... Leggi su quotidianpost

trash_italiano : MA FRANCESCO MONTE È DIVENTATO CANTANTE E NESSUNO MI AVVERTE ?? - QuotidianPost : Francesco Monte, silenzio sulla disputa della fidanzata con Tommaso Zorzi: cosa è successo - BITCHYFit : Giulia Salemi risponde alla frecciatina della nuova fidanzata di Francesco Monte - gossipblogit : Francesco Monte: 'In televisione, in più di un'occasione, sono stato trattato come carne da macello' - CTag25 : RT @altriSuoni: La sera di venerdì 31 luglio, nell'Oasi WWF del Monte Sant'Elia a Massafra (Ta) Francesca Odilia Bellino e Francesco Varri… -