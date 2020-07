Coronavirus, risalgono i contagi e le vittime. Monito dell’Oms: “Sarà una grande ondata” (Di martedì 28 luglio 2020) Sono 11 le vittime da Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore, con il bilancio che arriva a 35.123, in aumento rispetto agli ultimi 4 giorni, nei quali le vittime erano state 5. Lieve risalita dei nuovi contagiati da Coronavirus a quota 212 (contro i 170 di ieri). Sono questi i dati del bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute secondo cui sono in ripresa anche gli attualmente contagiati: +28 per un totale di 12.609. E ancora crescono i ricoverati con sintomi (+9, 749) e i pazienti in isolamento domiciliare (+24, 11.820). L'unico dato in discesa di oggi sono i ricoveri in terapia intensiva: -5 a quota 40. I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. I casi totali di positività al ... Leggi su ilfogliettone

ROMA - Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 181 i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano 170. In crescita anche il numero dei decessi che torna a doppia cifra. I tamponi ...

Covid-19, risalgono i casi positivi a Saluzzo: da 8 a 22, 31 in isolamento domiciliare

Sono 31 gli isolamenti in corso, 165 quelli conclusi, 75 persone guarite, 3 decedute. Dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti 1617 tamponi. Il sindaco, Mauro Calderoni, lo comunica con un post ...

