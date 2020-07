Bergamo, preso lo scippatore seriale: incastrato da felpa e tatuaggi (Di martedì 28 luglio 2020) Bergamo, 28 luglio 2020 - incastrato dai tatuaggi alle gambe e dalla felpa rossa con una stella sul petto. La polizia di Bergamo ha fermato un 43enne , pregiudicato, ritenuto lo scippatore seriale che ... Leggi su ilgiorno

Bergamo, 28 luglio 2020 - Incastrato dai tatuaggi alle gambe e dalla felpa rossa con una stella sul petto. La polizia di Bergamo ha fermato un 43enne, pregiudicato, ritenuto lo scippatore seriale che ...

Rapine a Riccione, fermata banda di giovani

Una coppia di fidanzati (lui 25enne ecuadoregno, lei 18enne di Bergamo) sottoposta a fermo per rapina e lesioni aggravate in concorso, un 18enne egiziano arrestato in flagranza per furto aggravato e u ...

