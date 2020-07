Aspettative su Leclerc non sono realistiche secondo Heidfeld (Di martedì 28 luglio 2020) secondo l’ex pilota di F1 Nick Heidfeld, le Aspettative su Leclerc non sono realistiche, visto che non ha avuto un buon inizio nel 2020. In effetti, sebbene sia stato un secondo a sorpresa nella Ferrari non competitiva nella prima gara austriaca, il 22enne si è preso tutta la colpa per un incidente con il suo compagno di squadra Sebastian Vettel nella seconda. E sebbene lasci la squadra italiana alla fine dell’anno, è stato Vettel a sembrare il pilota più competitivo l’ultima volta in Ungheria. F1: Vince Bottas; Leclerc è magicoCharles Leclerc “sono un ragazzo fortunato!” Troppe Aspettative su ... Leggi su sport.periodicodaily

