A Firenze ci sarà una via Nilde Iotti, ok dalla Giunta (Di martedì 28 luglio 2020) FIRENZE — Nilde, anzi Leonilde Iotti, a 26 anni fu una delle 21 deputate all’Assemblea Costituente, eletta nelle liste del Pci dal primo voto anche femminile. Dal 1979 al 1992 presidente della Camera dei deputati, prima donna in quel ruolo. Sarà una delle altre “madri” della Repubblica ad entrare nella toponomastica di Firenze. A lei sarà intitolata l’area di circolazione che inizia da Stradone dell’Ospedale e termina in un tratto di via di Scandicci. Lo ha deciso la giunta approvando un’apposita delibera della vicesindaca e assessora alla Toponomastica Cristina Giachi. Leggi su dire

