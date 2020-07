Zanardi operato al San Raffaele per alcune complicanze dovute al trauma cranico (Di lunedì 27 luglio 2020) L’atleta paralimpico è stato portato in ambulanza nel nosocomio milanese mentre stava affrontando la riabilitazione a Villa Beretta in provincia di Lecco Leggi su lastampa

