YELLOWSTONE - Recensione 3x05 "Cowboys and Dreamers" (Di lunedì 27 luglio 2020) "You know, one day, Jamie... as much as it fuckin' astonishes me, someone will love you. And you'll love somebody. And I can't wait to take that from you. Even if I have to kill it with my bare hands, I will take it from you."(Beth, 2x08 - Behind Us Only Grey) Dopo due stagioni e mezzo di selvagge teorie, una delle più grandi domande di YELLOWSTONE ottiene finalmente una risposta, dando un senso alle parole violente pronunciate da Beth a Jaime la scorsa stagione, non a caso usate come apertura per questa Recensione. "Cowboys and Dreamers" conclude la prima metà di stagione fra fondamentali momenti di snodo, saggezza da cowboy, pugni che volano e un po' di spensieratezza. Diretto da Christina Voros (direttrice della fotografia per questa serie) e scritto come sempre da Taylor Sheridan, l'episodio vede, ... Leggi su lostinaflashforward

