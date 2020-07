Trento, l’orso M49 di nuovo in fuga: è la “primula rossa” dei predatori alfa (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug – Qui Trento, la “primula rossa” dei predatori alfa è di nuovo in fuga. L’orso M49 è scappato ancora una volta. Sparito dal recinto del Centro faunistico del Casteller, come reso noto dal presidente della provincia di Trento, Maurizio fugatti. Dotato di radiocollare, M49 ha divelto la rete di ferro della gabbia in cui era stato rinchiuso lo scorso aprile. Ma come noto non è la prima volta che riesce a darsi alla fuga dall’apposito “carcere”. Lo scorso anno infatti, era riuscito a evadere subito dopo la cattura, sempre dalla medesima area di Casteller. In fuga dopo tre mesi di “lockdown” Come detto però il plantigrade stavolta ha un ... Leggi su ilprimatonazionale

SergioCosta_min : L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabil… - Agenzia_Ansa : L'orso #M49 nuovamente fuggito dal recinto del Casteller #Trento - FrancoRomanini1 : RT @SergioCosta_min: L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabile.… - camilla_staff : RT @blogsicilia: L'orso M49 è di nuovo in fuga, ha divelto la rete della sua gabbia - - ryuqvaza : RT @Agenzia_Ansa: L'orso #M49 nuovamente fuggito dal recinto del Casteller #Trento -

Ultime Notizie dalla rete : Trento l’orso Berlinale, Elio Germano miglior attore. “Favolacce” Orso d’Argento per la sceneggiatura Il Secolo XIX