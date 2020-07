Traffico Roma del 27-07-2020 ore 10:00 (Di lunedì 27 luglio 2020) Luceverde Roma da Simone cercherà Buongiorno ben trovati a questo appuntamento a causa di lavori molto intenso del Traffico sulla via dei Castelli Romani tra Pomezia e Santa Palomba ripercussioni sulla via Laurentina sulla via Ardeatina per lavori disagi entrando a Roma lavori Dopo il raccordo e con i lavori in via di Tor Bella Monaca ci sono difficoltà di circolazione sulla via Casilina nella zona di Torre Gaia abbiamo code tra Grotte celoni via del Torraccio di Torrenova via di Tor Bella Monaca che è chiusa a ridosso della Casilina dentro Roma Traffico non particolarmente intenso disagi sulle vie Flaminia e Salaria in direzione di Corso Francia e la tangenziale rallentamenti e code sulla Cassia altezza via di Grottarossa nella zona universitaria incidente sulla ... Leggi su romadailynews

Quella appena passata è stata un’altra domenica problematica per il traffico sulle autostrade della Liguria. La bella giornata di sole e i tanti cantieri hanno generato la miscela perfetta per far col ...

«In teoria caricano e scaricano solo pacchi e valigie ma capita anche che a servirsene siano le persone che arrivano così in Italia e a Roma e non scendono dentro l’autostazione ma nelle vicinanze». D ...

