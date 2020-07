Speranza: "Indossare mascherine è essenziale" (Di lunedì 27 luglio 2020) AGI - "Indossare la mascherina resta una delle regole essenziali per contrastare la diffusione del coronavirus. Siamo fuori dalla tempesta ma non siamo ancora approdati in un porto sicuro. Non dividiamoci su questo". Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Webinar 'Pandemia: le forme del politico". Leggi su agi

