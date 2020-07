Quasi un decennio di trionfi: dal primo titolo con Conte al nono Scudetto con Sarri (Di lunedì 27 luglio 2020) Trentasei Scudetti. Nove consecutivi. Una storia unica quella della Juventus, indiscussa padrona d'Italia. Mai nessuno nella storia della Serie A aveva vinto 9 Scudetti di fila. Mai nessuno, nei top 5 campionati europei, ha fatto meglio della Juventus. Un lungo ciclo, oltre 3000 giorni da campioni d'Italia iniziato ormai 9 anni fa, con Antonio Conte in panchina. Reduce da due settimi posti con i fallimenti di Ferrara e Delneri, il presidente Agnelli decise di affidarsi a un simbolo della... Leggi su 90min

LordGalurd : Gli Anti-J da quasi un decennio. Q U A S I U N D E C E N N I O. #Stron9er #Juventus #FinoAllaFine

