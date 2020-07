Proprietario mette in vendita un terreno e la cognata: “Cerca una relazione seria” (Di lunedì 27 luglio 2020) L’annuncio di vendita di un Proprietario indonesiano è diventato virale: l’uomo mette in vendita un terreno e offre in sposa la cognata. Con grande sorpresa di tutti i potenziali compratori, un Proprietario indonesiano ha messo un annuncio di vendita insolito. Insieme al terreno, infatti, l’uomo ha inserito nel pacchetto la giovane cognata. L’avvenente donna indonesiana … L'articolo Proprietario mette in vendita un terreno e la cognata: “Cerca una relazione seria” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

L’isolotto di Cerboli ha un nuovo proprietario. Si tratta del 31enne imprenditore tedesco Nasim Bitzer, come riporta Il Fatto Quotidiano, che ha rilevato le quote della società J.Livingstone di cui er ...

Fonseca ha rifatto le fondamenta. Ora un nuovo proprietario per costruire una Roma forte

Era finito in un tunnel con tre sconfitte di fila e una Roma troppo brutta per essere vera, l'ha rimessa in corsa cambiando modulo. Troppo tardi per acciuffare la Champions, ma probabilmente in tempo ...

