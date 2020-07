Ospedale Sant’Agata, Maglione: “Occorre un piano di rilancio fattibile” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – “La situazione epidemiologica generale torna a far salire il livello di allerta e se da un lato il governo è pronto a definire le proprie linee guida e a sostenere cittadini e imprese con l’approvazione di una seconda manovra economica, il governo regionale dovrebbe agire in campo sanitario”. Inizia così una nota del deputato sannita dei cinque stelle Pasquale Maglione. “De Luca in questo momento – continua Maglione – è impegnato a racimolare voti per la sua rielezione, ma ora come non mai, dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento dei servizi sanitari in tutta la Campania. In riferimento al Sannio, ritengo doveroso riaprire il dibattito sul futuro dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria De’ ... Leggi su anteprima24

