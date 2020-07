Milik Juventus, raggiunta una base d’intesa. Lo scenario (Di martedì 28 luglio 2020) La Juventus ha incassato il sì di Milik: ora serve l’accordo con il Napoli. Chiesta una contropartita tra Bernardeschi, Pellegrini e Romero La Juventus ha raggiunto una base d’intesa con Arkadiusz Milik, ora occorre raggiungere un accordo totale con il Napoli per chiudere l’operazione in vista della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe chiesto Federico Bernardeschi come contropartita tecnica per l’attaccante classe ’94 oppure uno tra Luca Pellegrini e Cristian Romero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il futuro di Arek Milik con la maglia del Napoli sembra essere sempre più breve. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante non rinnoverà con il club azzurro.

Il Napoli sta lavorando sul calciomercato con grande intensità. Il club azzurro è impegnato su più fronti sia in entrata che in uscita. Il giornalista Gianluca Di Marzio ai microfoni di SKY Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti.

