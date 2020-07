Maratona d'addio per Henry Danger: su Nickelodeon+1 è partita una non-stop di tre giorni (Di lunedì 27 luglio 2020) Henry Danger, la sitcom americana per ragazzi, è protagonista di una Maratona televisiva partita oggi che terminerà mercoledì sul canale Nickelodeon +1, canale 606 di Sky. Durante la non-stop televisiva verranno mandate in onda le repliche delle ultime stagioni di Henry Danger e, in anteprima esclusiva, gli episodi finali della serie. Inoltre Nickelodeon Italia a ottobre trasmetterà Danger Force, una nuova serie spin off proprio di Henry Danger. Sempre Nickelodeon ha lanciato il Nick Party. Dimostrando di essere il fan numero uno della serie, rispondendo ad una domanda sul sito www.nicktv.it/nickparty, si avrà la ... Leggi su liberoquotidiano

alehuwx : vado a farmi una maratona di wattpad fino alle 6 addio + buona notte per chi va a dormire ???? - SexAndStereo : Ma stanotte ho dormito tipo 12 ore per recuperare tutta la maratona. Sono emotivamente distrutta e stanca per quant… - spearbwings : dato che mi mancano gli skz vado a farmi una maratona di tutti i loro mv addio -

Ultime Notizie dalla rete : Maratona addio Su Nickelodeon+1 "100% Henry Danger", maratona d'addio al superhero Yahoo Finanza M5S, Virginia Raggi al Villaggio Rousseau di Milano per convincere i 5S alla ricandidatura

Un fine settimana lontana dal Campidoglio per partecipare al Villaggio Rousseau e incontrare i vertici del Movimento. Di persona e non in streaming come suggerirebbe l’emergenza coronavirus, la sindac ...

Su Nickelodeon+1 "100% Henry Danger", maratona d'addio al superhero

Roma, 24 lug. (askanews) - È tutto pronto per la tre giorni che Nickelodeon, il brand numero uno di ViacomCBS Networks Italia nella produzione di contenuti d'intrattenimento per bambini, dedicherà a H ...

Un fine settimana lontana dal Campidoglio per partecipare al Villaggio Rousseau e incontrare i vertici del Movimento. Di persona e non in streaming come suggerirebbe l’emergenza coronavirus, la sindac ...Roma, 24 lug. (askanews) - È tutto pronto per la tre giorni che Nickelodeon, il brand numero uno di ViacomCBS Networks Italia nella produzione di contenuti d'intrattenimento per bambini, dedicherà a H ...