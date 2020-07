L’ex allenatore di Osimhen: “E’ un predestinato. Può giocare sia con il 4-3-3 che con il 4-2-3-1” (Di lunedì 27 luglio 2020) L’ex allenatore di Victor Osimhen al Wolfsburg, Martin Schmidt, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. “Osimhen è un buon giocatore, bravo nel pressing aggressivo e nel cambio gioco. E’ un giocatore box to box, ha qualità, molta velocità ma soprattutto ha gran cuore e gran mentalità. Può giocare sia con il 4-3-3 che con il 4-2-3-1, da terminale offensivo. E’ un predestinato. Può migliorare nella tattica ed il calcio italiano lo aiuterà in questo. Può migliorare il suo sinistro. Al Wolfsburg non esplose perché nella sua esperienza dopo i Mondiali in Cile aveva appena 17 anni, era molto giovane. E poi c’era molta concorrenza: Mario Gomez ed Origi erano calciatori di grande nome ma lui si ... Leggi su ilnapolista

