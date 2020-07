La trans dei festini: in caserma sesso e droga. "Minacciata e costretta a prostituirmi" (Di lunedì 27 luglio 2020) Accuse anche al comandante della stazione. La sudamericana ha chiesto di essere ascoltata dai magistrati che indagano a Piacenza Leggi su quotidiano

di Paco Misale "I festini in caserma? A base di sesso e droga. Il corpo ce lo mettevamo noi, la cocaina i carabinieri. Ci sono stata 3 o 4 volte, l’ultima poco prima del lockdown. Alle orge, sempre do ...PIACENZA – "Se non collabori ti rimando in Brasile". Spunta un altra testimone nell'inquietante inchiesta che vede al centro delle accuse alcuni carabinieri della Stazione Levante di Piacenza. Si trat ...