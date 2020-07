Juve campione, Evra provoca: “Ora il decimo. Preparatevi a rosicare…” (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juventus festeggia il suo nono scudetto consecutivo. Battendo la Sampdoria, i bianconeri hanno messo le mani anche sul trentaseiesimo campionato conquistato nella loro storia. Un record dopo l'altro. E tanti tifosi della Vecchia Signora stanno festeggiando.INNAMORATOTra i tanti ex c'è anche Patrice Evra. L'ex terzino francese ha dedicato un video ai tifosi bianconeri in cui canta sulle note di "Ti amo", celebre pezzo di Umberto Tozzi. In una strofa, il giocatore, che ha vestito la casacca della Juventus dal 2014 al 2017, ha minacciato gli haters della Vecchia Signora: "Voi non avete ancora capito che il presidente Agnelli mi ha detto che ne vuole 10 di fila, quindi iniziate a rosicare per l'anno prossimo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CDJCK8aqqnG/" Juve ... Leggi su itasportpress

