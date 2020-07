Juve, Arthur è un caso per il Barcellona: vuole restare in Brasile, è rottura (Di lunedì 27 luglio 2020) L'addio di Pjanic in direzione Barcellona, in casa Juventus, non ha impedito al bosniaco di scendere ancora in campo con la maglia bianconera, il trasferimento non si è tradotto insomma in un caso, ma il discorso cambia pensando all'approdo in Serie A di Arthur e al suo addio al Barcellona. Celta de Vigo v FC Barcelona - La Liga Santander In questo caso la situazione non è così liscia tra le parti: Arthur non si è presentato ai test anti Coronavirus e, spiega Sport, non intende restare in... Leggi su 90min

GoalItalia : Kulusevski e Arthur sono già bianconeri ? Ma la Juve sembra destinata a cambiare parecchio ?? [@romeoagresti] - forumJuventus : [TS] Arthur pensa solo alla Juve: allenamenti extra e cambio di dieta per presentarsi al meglio ??… - forumJuventus : [ES] Sport - Arthur non si presenta ai test col Barça prima della ripresa per la Champions. Ha comunicato al club c… - pioJj36 : RT @forumJuventus: [ES] Sport - Arthur non si presenta ai test col Barça prima della ripresa per la Champions. Ha comunicato al club che ri… - romanewseu : #Juve, #Arthur nella bufera: il #Barça minaccia vie legali #RomanewsEU -