Intel Ponte Vecchio: le GPU saranno realizzate da TSMC? (Di lunedì 27 luglio 2020) Le nuove GPU Intel Ponte Vecchio potrebbero essere davvero realizzate dalla concorrente TSMC, che sembra essere una passo avanti in termini di sviluppo del processo produttivo. Questo sembra trasparire da alcune indiscrezioni diffuse nelle ultime ore Da tempo ormai Intel sembra avere difficoltà a produrre i proprio chip in casa: non riesce a soddisfare la domanda ed inoltre non sembra essere in grado si sviluppare i nuovi processi produttivi nei tempi prestabiliti. Insomma, dopo il passaggio ai 14 nm la macchina di Intel non è più stata in grado di star dietro alla folle corsa ai nanometri dei concorrenti. Sarà quindi possibile che l’azienda di Santa Clara scardini una tradizione decennale per portare la produzione delle GPU ... Leggi su tuttotek

