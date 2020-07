'In Ubisoft i comportamenti tossici resteranno anche se i dirigenti sono stati licenziati' (Di lunedì 27 luglio 2020) Secondo un rapporto di Business Insider, la cultura tossica di Ubisoft non cambierà dopo il licenziamento di dirigenti come Tommy François, Maxime Béland e Serge Hascoët. Recentemente in un video di scuse, Yves Guillemot ha riconosciuto pubblicamente che la società "non ha rispettato l'obbligo di garantire ai suoi dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo". Dopo una serie di report indicanti molestie sessuali e cattiva condotta da parte di dipendenti e alte sfere, Ubisoft ha avviato un'indagine interna su queste affermazioni e rimosso François, Béland, Hascoët, Ashraf Ismail e Yannis Mallat. Tuttavia, ex e attuali dipendenti di Ubisoft credono che questi licenziamenti non saranno sufficienti a liberare la società da questi ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Anche se i dirigenti sono stati licenziati per alcuni ex dipendenti le cose in #Ubisoft non cambieranno. - infoitscienza : Ubisoft tra scandali e comportamenti sessisti: Yves Guillemot si scusa pubblicamente - RedShift_Gaming : Ubisoft tra scandali e comportamenti sessisti: Yves Guillemot si scusa pubblicamente - Eurogamer_it : #YvesGuillemot CEO di #Ubisoft si scusa pubblicamente per tutti gli scandali emersi in questi giorni. -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft comportamenti 'In Ubisoft i comportamenti tossici resteranno anche se i dirigenti sono stati licenziati' Eurogamer.it Iscritto dal: Apr 2017

Esatto. questo discorso di expectations of the expectation of the expectation... puzza di pre-mediazione tipica per hijacking delle masse, cosa che spopola oggi. Un religioso black hat hacking che vie ...

Ubisoft: malumori intorno a Yves Guillemot, nonostante un trimestre da record

Il Q1 2020 di Ubisoft è stato assolutamente positivo con numeri record per la casa francese, tuttavia questo non è bastato per placare le polemiche legato alla figura di Yves Guillemot, co-fondatore e ...

Esatto. questo discorso di expectations of the expectation of the expectation... puzza di pre-mediazione tipica per hijacking delle masse, cosa che spopola oggi. Un religioso black hat hacking che vie ...Il Q1 2020 di Ubisoft è stato assolutamente positivo con numeri record per la casa francese, tuttavia questo non è bastato per placare le polemiche legato alla figura di Yves Guillemot, co-fondatore e ...