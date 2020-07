Halo Infinite continuerà la storia di Halo 5 (Di lunedì 27 luglio 2020) Il reveal gameplay della campagna di Halo Infinite non ha convinto in pieno i fan dal punto di vista tecnico, ma i giocatori sono anche interessati alla storia di questo nuovo atteso capitolo. Quindi, cosa accadrà in Halo Infinite? Halo 5 terminava su un cliffhanger piuttosto grande e ora scopriamo che il prossimo gioco della serie sarà una continuazione della storia di Guardians.Il capo dello studio Chris Lee, l'associate creative director Paul Crocker e l'head of design Jerry Hook hanno fatto un po' di chiarezza sulla storia. WCCFTech ha chiesto informazioni sull'equilibrio tra l'omaggio a Halo: Combat Evolved e la continuazione della ... Leggi su eurogamer

