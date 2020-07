Giulia De Lellis di corsa a Roma preoccupata per la nonna che non sta bene (Foto) (Di lunedì 27 luglio 2020) Gioia e dolori per Giulia De Lellis finiscono tutti sui social, la sua cara nonna non sta bene e lei ha fatto di tutto per tornare di corsa a Roma, anche se solo per poco tempo (Foto). Giulia De Lellis racconta tutto mentre lascia la Capitale, la voce le si incrina, a stento trattiene le lacrime, interrompe la registrazione per proseguirla dopo essersi calmata. E’ preoccupata per sua nonna, chiede al papà se ce la farà a superare questo momento. Tutto finisce sulle sue storie Instagram, la bella influencer ha un contatto continuo con i suoi follower. Occhi lucidi e il suo sfogo le serve anche per dire a chi la critica che lei lavora e anche tanto, non è vero che non ha un bel ... Leggi su ultimenotizieflash

trash_italiano : Ragazzi ma perché non hanno ancora creato un programma tv con le fanbase degli artisti? Io le vedo scatenatissime e… - francescodidoo : RT @trash_italiano: Ragazzi ma perché non hanno ancora creato un programma tv con le fanbase degli artisti? Io le vedo scatenatissime e pro… - baffettochefatw : Ho appena visto una storia con “sarà divertente leggerlo” al ‘libro’ di giulia del lellis >>defollow - Novella_2000 : Fuga a Roma per Giulia De Lellis, che si sfoga: 'Mia nonna non sta bene' - zazoomblog : Giulia De Lellis in lacrime sui social: “La mia nonnina non sta bene” - #Giulia #Lellis #lacrime #social: -