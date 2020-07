Ferrari propone i team clienti come in MotoGP ma la Formula 1 dice no (Di lunedì 27 luglio 2020) Il caposquadra del team Ferrari Mattia Binotto afferma che la sua Scuderia ha presentato una proposta in stile “MotoGP” per l’utilizzo dei team dei clienti in Formula 1. Mentre i regolamenti di F1 si assicurano che ogni squadra progetti almeno gli elementi chiave della sua auto, la MotoGP consente ai team dei clienti di acquistare pacchetti completi dai team di punta. Ducati, Yamaha, Honda e KTM forniscono tutti un team di clienti con macchinari aggiornati, con Ducati che fornisce anche un secondo team con hardware vecchio di un anno. Ferrari aveva proposto l’introduzione dei team clienti in ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Ferrari propone i team clienti come in MotoGP ma la Formula 1 dice no - g_ambro : Andreas Seidl, CEO di McLaren, propone che la FIA invii i suoi lavoratori alle fabbriche del team per garantire che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari propone Ferrari propone i team clienti come in MotoGP ma la Formula 1 dice no Notizie Ora Bavaglio al Forum per la pace, Canestrini: “Deve restare indipendente dalla politica”

Nel frattempo anche le consigliere provinciali Ferrari e Coppola si stanno muovendo per tentare ... segnalano il proprio sconcerto per la proposta avanzata dal consigliere Cia, attraverso un ...

Recovery Fund, la ricerca europea resta senza soldi

L’organismo centrale della ricerca europea, lo European Research Council (Erc), è in crisi profonda. Da quando, ad aprile, il nanotecnologo italo-americano Mauro Ferrari era stato allontanato burrasco ...

Nel frattempo anche le consigliere provinciali Ferrari e Coppola si stanno muovendo per tentare ... segnalano il proprio sconcerto per la proposta avanzata dal consigliere Cia, attraverso un ...L’organismo centrale della ricerca europea, lo European Research Council (Erc), è in crisi profonda. Da quando, ad aprile, il nanotecnologo italo-americano Mauro Ferrari era stato allontanato burrasco ...