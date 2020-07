Fedez e la frecciata a Bocelli: «Fare silenzio non fa male». E racconta dell’amico 18enne (Di lunedì 27 luglio 2020) Fedez-Bocelli, capitolo secondo. Il rapper, dopo aver sentito le dichiarazioni del tenore in merito al lockdown che lo ha umiliato e offeso perché ha limitato le libertà personali, aveva scritto un laconico tweet in cui diceva di essere rimasto senza parole. Poi, è stato senz’altro più loquace e ha fatto capire che Bocelli avrebbe dovuto restare in silenzio di fronte alla tragedia del coronavirus. Fedez-Bocelli, la risposta del rapper Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi Fare silenzio ogni tanto non fa male ... Leggi su giornalettismo

