Empoli-Cosenza 1-5 | scatto playout dei Lupi

A Empoli è Cosenza show. I Lupi si impongono con uno spettacolare 1-5, trovando tre punti molto pesanti, che permettono loro di superare la Juve Stabia, uscita sconfitta nel match contro la Cremonese. Grazie a questa vittoria, il Cosenza entra in zona playout e deciderà il proprio futuro nello scontro diretto, all'ultima giornata, proprio contro i campani. L'Empoli, che aveva appena riconquistato un posto nei playoff, dopo la sconfitta odierna scivola di nuovo al 10′ posto e dovrà giocarsi il tutto per tutto all'ultima giornata.

