Dove l'Appennino incontra le Alpi Apuane (Di lunedì 27 luglio 2020) La fase 3 del Coronavirus avviene in un' estate ricca di proposte, Dove l'associazione Mangia Trekking, impegnata nel progetto dei cammini tra i Parchi del mare, delle valli e delle montagne, ... Leggi su lagazzettadelserchio

La Fiorentina di Beppe Iachini sfida in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel Derby dell'Appennino della 37ª e penultima giornata di Serie A, in una gara fra squadre di centro classifica. I toscani ...

A Modena pochi medici di base, Ausl: «Aumentare il numero dei pazienti»

Dalla Madonnina all’Appennino, sempre più cittadini restano “scoperti” dallì'accesso al medico di famiglia: «Difficile orientare le scelte di chi vince il bando» MODENA. Almeno per ora, i residenti de ...

