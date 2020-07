Diletta Leotta, il suo allenamento si fa bollente: cosa sta succedendo? (Di lunedì 27 luglio 2020) Questo articolo . Diletta Leotta ha pubblicato un selfie mentre si stava allenando: la foto bollente è subito diventata virale ed intanto i fan si pongono una domanda. Diletta Leotta ha pubblicato una foto mentre si stava allenando e subito i fan sono impazziti: gli animi si sono fatti subito infuocati dal momento che si può notare la … Leggi su youmovies

therealPierCaos : Anch’io posso scrivere sulla porta di casa mia “Vado a letto con Diletta Leotta”, nonostante io sappia che lei cont… - michelemignani1 : RT @CeIebritease: Diletta Leotta - emrato : Scopro ora che Diletta Leotta era insieme a tale 'King Toretto' di Rozzano ?? Si vola. - CuoreIschitano : Diletta Leotta ed il suo microfono ???? - Notiziedi_it : Diletta Leotta: addio a Scardina e quel feeling con Ibrahimovic… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Il gossip impazza: una nuova coppia è nata? Alcuni fan, come dicevamo in apertura, hanno fatto varie battute sulla possibile relazione con Zlatan Ibrahimovic: «Da quando Ibra si dona, ti vedo felice», ...In trasferta a Napoli per lavoro, Diletta Leotta un vassoio di graffe, tipico dolce napoletano simile alle ciambelle fritte. La giornalista apprezza ma non dimentica l'allenamento in palestra per smal ...