Commisso non ci sta: “Regolamento non applicato, non posso stare zitto” (Di lunedì 27 luglio 2020) Commisso su tutte le furie al termine di Roma-Fiorentina. Nel mirino il rigore concesso ai giallorossi: “Mi sento preso in giro, regolamento non applicato” Come accade spesso in Italia al termine di una partita (QUI la cronaca)con un presunto errore arbitrale, dilagano le polemiche, questa volta protagonista Commisso. L’episodio in questione è il rigore concesso alla Roma per fallo su Dzeko, penalty nato da un tiro precedente di Carles Perez favorito da una ribattuta di Chiffi. Il direttore di gara ha deciso di non fermare il gioco e di non restituire palla alla Roma, concedendo il penalty e facendo andare su tutte le furie Commisso: “Ci sono regole e regolamenti, se l’arbitro tocca il pallone, influenzando il proseguimento dell’azione, deve interrompere il match e la palla ... Leggi su zon

