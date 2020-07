Calcio, la Juve punta a far diventare Ronaldo capocannoniere (Di lunedì 27 luglio 2020) Il ritorno del Calcio in Italia non ha stravolto le gerarchie pre-Covid. Anzi, la Juventus si è confermata Campione d’Italia per la nona volta consecutiva Calcio, la Juventus conquista il nono scudetto consecutivo, il primo firmato Maurizio Sarri. Le quote scommesse di Serie A non avevano dubbi, tanto che il successo dello scudetto era dato a 1.01. Primo trofeo in carriera anche per Maurizio Sarri, dopo una stagione personalmente piuttosto tribolata, ma che potrebbe concludersi nel migliore dei modi, garantendosi così la conferma in panchina. Il finale di stagione non è stato dei più esaltanti, ad ogni modo. Nella regular season di Calcio, la Juventus ha perso la finale di Coppa Italia e ha incontrato più di qualche problema in campionato. Non ... Leggi su zon

juventusfc : 51' | ?? | RONALDOOOOOOOOOO! LA JUVE IN GOOOOOOOOOL! Schema su calcio di punizione: dal limite @Miralem_Pjanic tr… - SkySport : 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ?? - SkySport : Nono scudetto Juve, cosa facevano i giocatori 9 anni fa - IlmsgitSport : Juve, Bonucci e quella frase sibillina: «Qualcuno voleva fare un campionato a parte...» - ilmessaggeroit : Juve, Bonucci e quella frase sibillina: «Qualcuno voleva fare un campionato a parte...» -